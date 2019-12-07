واشنطن وطهران تتبادلان إطلاق سراح عالم إيراني وباحث أمريكي بوساطة سويسرية

أفرج اليوم عن الخبير في الخلايا الجذعية الإيراني الذي احتجز في الولايات المتحدة مسعود سليماني، تزامنا مع الإفراج عن الباحث الأمريكي المسجون في إيران زيو وانغ، بحسب ما أعلن عن ذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك فيما يبدو أنه عملية تبادل للأسرى بين البلدين العدوين.

كما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سليماني أطلق سراحه، بعد حجزه بطريقة غير شرعية لمدة سنة في الولايات المتحدة، وإنه سلم إلى مسؤولين إيرانيين في سويسرا.

ونشر الوزير الإيراني صورة تجمعه بمسعود سليماني وهما على متن الطائرة. وعبر ظريف على صحفته في موقع التواصل الإجتماعي تويتر على الإنترنت، عن سعادته بعودة كل من الرجلين إلى عائلته.

من جانبه نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيانا بشأن الإفراج عن وانغ، قال فيه: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجن في إيران، ها هو زيو وانغ في طريق العودة إلى الولايات المتحدة". في المقابل لم يعلن ترامب عن الإفراج الموازي لمسعود سليماني.

أ ب

وفي السياق ذاته علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على موقع تويتر قائلا: "أمريكي آخر يعود إلى بلاده هو زيو وانغ، الذي سجن بناء على تهم باطلة لأكثر من ثلاث سنوات، لقد أفرج عنه وهو الآن في طريق العودة إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي مع أفراد عائلته التي افتقدته كثيرا". وأضاف بومبيو القول إنه لن يهدأ للولايات المتحدة بال، حتى تتم إعادة كل أمريكي محتجز في إيران وفي أي مكان من العالم إلى أحبائه.

إلى ذلك أثنى بومبيو على جهود سويسرا الممثلة للمصالح الأمريكية في طهران، والتي ساهمت في عودة وانغ، حيث جرت عملية التبادل فيما يبدو مع مسعود سليماني في مدينة جينيف، وأعرب بومبيو عن سروره بأن عمل الحكومة الإيرانية في هذا الخصوص كان بناء.

وكان مسعود سليماني الأستاذ في جامعة "تربية مدرس" في طهران، والمختص في الخلايا الجذعية تحول إلى الولايات المتحدة في 2018/10/22 من أجل القيام ببحوث علمية، ولكن تم احتجازه دون محاكمة بحسب الوكالة الإيرانية للأنباء.

أما زيو وانغ الصيني-الأمريكي، فقد حكم عليه بالسجن في إيران مدة عشر سنوات بتهمة التجسس، في حين أنه باحث في التاريخ (مرحلة إعداد دكتوراه) في جامعة برنس تاون في الولايات المتحدة. وكان وانغ يقوم ببحوث تتعلق بتاريخ حكم سلالة القاجار في إيران، حيث سجن في آب/أغسطس 2016.

وكانت العلاقات الأمريكية الإيرانية تدهورت إلى حد كبير منذ أيار/مايو 2018، عند سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الدولي بشأن ملف إيران النووي، قبل أن يعيد فرض العقوبات ضد طهران، بشكل أحادي الجانب.

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