وزير خارجية قطر: لم ندعم الإخوان المسلمين ولم نتوقف عن دعم مصر بعد مرسي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لم تدعم قط الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي منذ عام 2011.

ويعد اتهام قطر بدعم تنظيمات وحركات إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين أحد نقاط الخلاف المحورية التي أدت إلى مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة سياسياً واقتصادياً منذ عام 2017.

وقال الوزير خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما: "لم ندعم الإسلام السياسي ولا جماعة الإخوان المسلمين".

وطبقاً للوزير، توجه قطر الدعم شعوب الدول وليس للأحزاب السياسية.

وأضاف: "وجهنا دعماً لمصر حين تقلد المجلس العسكري الحكم واستمر (الدعم) بعد انتخاب رئيسهم عبر انتخابات نزيهة وشفافة ونستمر في دعمنا لها وبعد الإطاحة بمرسي".

وساءت العلاقات المصرية – القطرية بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013 وهي الجماعة التي تم حظرها بعد ذلك في مصر.

وتأتي تصريحات الوزير القطري بعد إعلانه عن وجود مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية آملاً أن تسفر عن نتائج إيجابية.

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