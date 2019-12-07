هجوم على منزل مقتدى الصدر وارتفاع حصيلة ضحايا ليلة دامية ببغداد برصاص ملثمين

استهدفت طائرة مسيّرة فجر السبت بقذيفة هاون منزل رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لـ"حماية" المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، بحسب ما أكد مصدر في التيار الصدري.

وقال المصدر صالح محمد العراقي في بيان نُشر على موقع فيسبوك: "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت (الحنانة) فجر اليوم الى قصف من (طائرة مسيرة) وذلك ردا على الاوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

وأظهر الصدر، الذي يتواجد حالياً في إيران وفق ما أكدت مصادر عدة، دعماً للمتظاهرين العراقيين فيما بدا تحدياً للنفوذ الإيراني في العراق.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر.

يأتي هذا بعد ليلة دامية هرع فيها العديد من المتظاهرين العراقيين هرباً من إطلاق الرصاص الحي عليهم بوساطة مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مما أدى إلى مقتل 25 في ساحة خِلاني بالعاصمة بغداد بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر طبية عراقية.

وقضت بغداد ليلة دامية أصيب فيها أكثر من 130 شخصاً في واحد من أكثر الأيام عنفاً منذ بداية الاحتجاجات الشعبية العراقية ضد الطبقة الحاكمة في البلاد في الأول من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقال متظاهرون إن الهجوم بدأ على ساحة خِلاني وجسر سنك وهما مركزان للمحتجين العراقيين في وقت انقطعت فيه الكهرباء مما زاد من حالة الفزع والفوضى أثناء هروبهم من إطلاق النيران الحية.

قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية المدعومة من إيران والمرتبط بلجنة في فيلق القدس التابعة لقاسم سليماني. 04/01/2012 رويترز

وأدى الهجوم إلى حرق مأرب للسيارات حوله المتظاهرون إلى مقر لتنظيم صفوفهم بأحد البنايات التي ظهر عليها آثار الطلقات النارية.

واتهم متظاهرون والنائب بالبرلمان العراقي فائق الشيخ علي، ميليشيات تابعة لسياسيين موالين لإيران بالوقوف وراء الهجمات المسلحة.

يا سياسيو ميليشيات العراق:

لا تستنسخوا النموذج الإيراني في مواجهة تظاهرات شعبكم الأعزل.

فما نجحت فيه السلطات الإيرانية عام 2009م في مواجهة ثورتهم الخضراء، وما استخدمته الشهر الماضي في قمع انتفاضة مدنهم، لن ينفع بالعراق.

متظاهرونا مصرّون على تظاهراتهم.. حتى إسقاطكم أيها القتلة. — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) December 7, 2019

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