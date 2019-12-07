شاهد: أول بطولة في العالم للمنافسة في إعداد القهوة في أبوظبي

تستضيف إمارة أبوظبي أول بطولة في العالم من نوعها للمتنافسين في تحضير وإعداد القهوة.

وتتضمن البطولة عدة منافسات تتعلق بتحضير البن والإلمام بتاريخه واختيار حبوبه وأساليب تقديم القهوة.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في منافسة فئة تحميص البن الخفيف والمتوسط على جائزة مالية قدرها 125 ألف درهم إماراتي (30 ألف يورو) كما يحصل الفائز بالمرتبة الثانية على مبلغ 40 ألف درهم (9850 يورو).

كذلك يحصل الفائز بجائزة أفضل قهوة على جائزة قدرها 25 ألف درهم (6.15 يورو).

وتقام البطولة برعاية قطاع الثقافة والسياحة الإماراتي الذي يسعى إلى الاحتفاء بفنون صناعة القهوة كجزء من التراث الإماراتي والعربي.

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