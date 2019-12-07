شاهد.. هكذا اختار نشطاء في مدريد التعبير عن دعمهم للبيئة

نظم حوالي 40 متظاهراً من نشطاء البيئة اليوم السبت وقفة احتجاجية بمقر محادثات قمة الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الإسبانية مدريد وهم نصف عراة اعتراضاً على الاحتباس الحراري والاستخدام المفرط للوقود الحفري.

وغطى المتظاهرون صدورهم وأعينهم بشرائط لاصقة سوداء كما تغنوا ببعض الشعارات المناهضة لتلوث البيئة وكتبوها على أجسادهم.

وقال طارق بويدون، أحد المشاركين في الوقفة: "غازات الاحتباس الحراري ستستمر في الزيادة بالجو بينما نشعر بالفعل بتأثير الاحتباس الحراري".

وأضاف: "لقد بدأنا في فقدان الكثير من الكائنات. نحن في منتصف الانقراض الجماعي السادس والعديد من الكائنات تختفي كل يوم وهو أمر سخيف".

وأقيمت المظاهرة على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP25) والتي تستضيفها مدريد.

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