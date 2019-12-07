لا للتحرّش الجنسي ولا للتمييز.. من هتافات اللبنانيات في بيروت اليوم

الثورة مؤنثة لغويا وهي أنثى لبنانيا.. أو هكذا أراد لها الكثيرون في بلد الأرز منذ السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي تاريخِ خروجهم في مظاهرات غير مسبوقة منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في أحد أيام شباط فبراير من عام 2005.

وإذا كانت هذه المظاهرات أو الثورة في عُرْف من خرج، قد ملأت شوارع لبنان من طرابلس شمالا إلى صيدا وصور جنوبا باسم مناهضة الفساد والفاسدين وتنديدا بنظام المحاصصة والإقطاع السياسي، فإن في تلك المظاهرات مكانا آخر لمطالب أخرى. ولأن الثورة أنثى فإن للمرأة صوتا ومكانا باعتبارها نصف المجتمع.

خرجت نحو 300 سيدة في بيروت هذا الأحد لإسماع صوتهن ضد ما وصفنه بارتفاع في عدد حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة. واقتبست إحداهن عبارة "حلّوا عن سمانا" ورفعت في المظاهرة لافتة عنوانُها "حِلّْ عن جسمي"، في رسالة وجّهتها للمتحرش والمغتصب حسب وصفها.

وقد بدأت المسيرة من مقر الجامعة الأمريكية حتى وسط العاصمة اللبنانية. أرادت لها المتظاهرات من مختلف الأعمار أن تكون جرس إنذار لما تتعرض المرأة من تنمّر وتحرش حسب وصفهن.

ولم يفت المشاركات أن يلفتن الانتباه لما تعيشه النساء حسب رأيهن من هضْم لحقوقهن في بلد يحرم الأمّ من إعطاء الجنسية لأطفالها باسم المحافظة على التوازن الطائفي.. وناديْن بإسقاط ما وصفنه بالنظام الذكوري والأبوي.