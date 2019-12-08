مدخِّن؟ غير مدخّن؟ بأي حال.. تنشق هواء لندن يعادل 150 سيجارة سنوياً

أعلنت مؤسسة القلب البريطانية، أن العيش في المدن الأكثر تلوثاً في المملكة المتحدة يزيد خطر الوفاة المبكرة إضافة إلى أن استنشاق هوائها يعادل تدخين 150 سيجارة، أي تدخين أكثر من 7 عبوات من السجائر سنويا.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يجب إعلان مستويات التلوث في العاصمة البريطانية "حالة طوارئ للصحة العامة"، مطالبة الحكومة القادمة بوضع قيود أكثر صرامة لتقليل مستويات التلوث.

وأكدت المؤسسة، وفقا للنتائج الصادرة عن أحد التحاليل التي قامت بها، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نيوهام ووستمنستر و كينجستون وتشيلسي وإزلينغتون في لندن هم الأكثر تضرراً.

وأشارت إلى أن مستويات التلوث في لندن ارتفعت إلى 25 كيلوغراما لكل متر مكعب، الأمر الذي حذرت منه المؤسسة البريطانية بالرغم من أن المستويات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تعد طبيعية هي 10 كيلوغرامات لكل متر مكعب. ما يشير إلى أن العاصمة البريطانية تعدت المستوى المطلوب بـ 15 كليوغراما للمتر المكعب الواحد.

والجدير بالذكر، أن لارتفاع مستويات التلوث في الهواء تأثير سلبي وخطير على صحة القلب، ومن المؤكد أنها تساهم في زيادة خطر إصابة المرء بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ولفتت الدراسة إلى أن حوالي 11000 شخصا يفارقون الحياة سنويا في المملكة المتحدة بسبب إصابات الشريان التاجي والسكتة الدماغية، الناتجة عن تلوث الهواء.

وقال جاكوب ويست المدير التنفيذي "إن تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ كبرى للصحة العامة وعلى مدار سنوات عديدة لم يتم علاجه بطريقة جدية وكما يجب". وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة تلوث الهواء.

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