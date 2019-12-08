وزير الدفاع الأمريكي يتعهد باتخاذ تدابير لضمان الأمن في القواعد العسكرية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير إنه وجه تعليماته إلى القوات المسلحة، بمراجعة الإجراءات الأمنية في القواعد العسكرية، وفحص الإجراءات الخاصة بالجنود الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة بغرض التدريب.

ويأتي هذا التصريح للمسؤول الأمريكي في أعقاب حادث إطلاق نار في قاعدة بنساكولا البحرية والجوية في ولاية فلوريدا، حيث قتل مطلق النار الملازم السعودي محمد الشمراني ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين بجروح قبل يوم أمس الجمعة.

وقال اسبير لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إنه طلب من مسؤولي الدفاع الكبار أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، لتأمين التجهيزات العسكرية.

وقال اسبير أيضا إن الطريق الوحيد للمضي قدما فيما تعلق بالحرب الطويلة في أفغانستان، هي عبر التوصل إلى اتفاق سياسي مع طاللبان والحكومة الأفغانية.

وأضاف اسبير القول إن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة في الشرق الأوسط، مفادها أن بلاده تمكنت من ردع "سلوك إيران السيء"، على حد تعبيره.

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