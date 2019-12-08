قبل يوم الحسم.. جزائريو المهجر على موعد مع الصناديق في الاستحقاق الرئاسي فهل ينتخبون؟

استمر تصويت الجزائريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، ولكن وسط تسجيل تظاهرات أمام مراكز قنصلية في عدد من المدن الفرنسية، بينها بوبينيي وسانت اتيين، وفق مصادر متطابقة.

وفُتح باب تصويت الجزائريين في الخارج أمس السبت ويستمر حتى يوم الخميس الذي يبدأ فيه اقتراع الناخبين داخل الجزائر.

وفي بوبينيي في الضاحية الباريسية، تجمّع نحو 150 متظاهرا أمام المكتب القنصلي حيث افتتح تصويت الجزائريين حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.

وقال مصدر أمني إنّ "الناس الذين جاؤوا للتصويت وجهت اليهم شتائم"، مضيفاً أنّ بعض المتظاهرين كانوا يصرخون على الآتين ب"الخونة".

كما تجمع عشرات المتظاهرين قرب القنصلية في باريس تنديداً بالانتخابات وبالسلطة.

وقال متظاهر يدعى مصعب لفرانس برس، "نحن هنا (...) رفضاً لتدخل العسكريين في السياسة وطلباً لإعادة السلطة إلى المدنيين".

كذلك، تظاهر نحو مئة شخص أمام المكتب القنصلي في نانتير قرب باريس، بحسب مديرية الشرطة في دائرة "او-دو-سين".

وفي سانت اتيين (وسط-شرق)، تجمّع نحو 50 متظاهرا أمام مقر التصويت واطلقوا شعارات مناهضة للسلطة الجزائرية، وفق مراسل لفرانس برس.

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