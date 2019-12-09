هل سيتمكن الديمقراطيون من إدانة ترامب خلال إجراءات عزله؟

اعتبر النائب الديمقراطي جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي تعمل لتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الأخير سوف يدان "في خلال ثلاث دقائق" لو كان واقفا أمام محكمة. وقال نادلر لشبكة "سي ان ان": "نملك قضية صلبة"، مضيفا: "لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق". واعتبر نادلر أن "التهمة هي أنّ الرئيس وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات وطلب تدخل قوة خارجية في الانتخابات الأمريكية مرارا". وحذّر نادلر من أنّ ذلك يمثّل "خطراً حقيقياً على عملية الاقتراع" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.

وأطلق الديمقراطيون في نهاية سبتمبر-أيلول إجراءات العزل بحق الرئيس ترامب، مستندين إلى الغالبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب. وجاء ذلك على خلفية التقارير عن أنّ ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن الذي قد يكون منافساً له في الانتخابات الرئاسية. وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري. وينطلق ذلك الإثنين باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديموقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق.

وسبق وأن أعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، كما ندد بما وصفه بـ "التحقيق غير الدستوري" و"المهزلة". وغرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون "زائفة".

وقد تشتمل لوائح الاتهام على: إساءة استخدام السلطة وفساد وعرقلة سير أعمال الكونغرس والعدالة. ومن شأن إطلاق هذه الخطوة أن يسرّع عملية التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب حول عزل الرئيس. ويرجّح أن يتم التصويت قبل عيد الميلاد.

ويتوجب قبل ذلك إجراء تصويت في اللجنة القضائية بشأن لوائح الاتهام. ولم يستبعد نادلر الأحد أن يتم الأمر قبل نهاية الأسبوع.

وبالنظر إلى الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنّ ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون. ولكن يتوقع في المقابل أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية مؤيدة له.

ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بأنّهم تسرّعوا، وبأنّ هدفهم عزل ترامب خشية أن يعجزوا عن هزمه في الانتخابات الرئاسية. ويتعهد الرئيس الجمهوري بأنّه سينتقم عبر صناديق الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في مداخلة عبر قناة "فوكس نيوز" الأحد: "إنّهم يخافون من الانتخابات المقبلة"، معتبرة أنّ تحقيق الديمقراطيين "وصمة عار". وأكدت أنّه في حال توجيه لائحة اتهام بحقه في مجلس النواب، فسيكون بمقدوره التمتع بـ "إجراء عادل" في مجلس الشيوخ، مشددة على أنّه لم يقم "بشيء خاطئ".

ويريد ترامب بعد أن يمسك الجمهوريون بزمام المبادرة في مجلس الشيوخ، أن يستدعي مجموعة من الديمقراطيين للمثول، بينهم جو بايدن ونجله هانتر.

ويتهم الرئيس الأمريكي، بلا أدلة، بايدن ونجله بأنّهما فاسدان. وكان الأخير قد عُين في مجلس إدارة مجموعة غازية أوكرانية كبيرة حين كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما.

غير أنّ السيناتور ليندسي غراهام، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وحليف بارز لترامب، قال الأحد إنّه لا ينصح الرئيس الأمريكي باستدعاء شهوده بغية أن يتم الانتهاء سريعا من إجراء "يمزّق البلاد". وقال غراهام عبر قناة "فوكس نيوز": "هذه نصيحتي إلى الرئيس: إذا كان مجلس الشيوخ مستعداً للتصويت لصالح تبرئتك، فعليك أن تكون سعيداً وبإمكاننا التحقيق بشأن القصص الأخرى كلها خارج إجراءات العزل"، وأضاف: "فور أن يقول 51 عضوا من بيننا (...) أنّنا سمعنا ما فيه الكفاية، فإنّ هذا الإجراء سينتهي. الرئيس سيبرئ".

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