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العراق

قائد "عصائب أهل الحق" العراقية يسخر من إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عراقي يمشي بين أغراض الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتججاجات المناهضة للحكومة العراقية في بغداد. 2019/12/08
عراقي يمشي بين أغراض الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتججاجات المناهضة للحكومة العراقية في بغداد. 2019/12/08 -
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خالد الموصلي/رويترز
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سخر قائد حركة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي الأحد، من إدراج اسمه على لائحة العقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخراً، بحق قادة عراقيين بتهم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال الخزعلي أمام جمع من مؤيديه: "لقد تأخروا كثيراً، كان من المفروض أن يعطوننا هذا الشرف منذ زمن". وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي المقرّبة من إيران، يشتبه في أنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق.

وقتل أكثر من 450 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين، في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث تم تجميد أي أصول يملكونها. وقال الخزعلي ساخراً: "يعني الآن أن أموالنا الموجودة في المصارف الأميركية ستذهب!".

كما فرضت واشنطن عقوبات على السياسي السني ورجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد. وفي هذا الصدد، أصدر تيار "المشروع العربي"، والخنجر أمينه العام، بياناً اعتبر فيه أن الاتهامات الأميركية "مضحكة للغاية، وغير منطقية".

وجاء في البيان أيضا أن الخنجر "لم تكن له أي صفة رسمية، ولم يكن لحزبه أي منصب رسمي، لكي يتهم بالفساد". وهذه هي المرة الثانية التي تدرج فيها واشنطن أسماء شخصيات عراقية، على لائحة العقوبات استناداً إلى قانون مانييتسكي.

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