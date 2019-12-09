مجلس الأمن الدولي يجتمع الأربعاء لبحث برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي

قال مسؤولون أمميون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأربعاء المقبل للتباحث في ملف كوريا الشمالية النووي وبرنامجها الصاروخي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة طلبت في وقت سابق الإثنين عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر "تصاعد استفزازات" كوريا الشمالية بعد "إطلاقها صواريخ مؤخراً".

وقال المسؤولون الأمميون لرويترز إن الخارجية الأميركية هي التي تقدّمت بطلب انعقاد المجلس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "في ضوء الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية"، تريد واشنطن التي ترأس مجلس الأمن طوال كانون الأول/ديسمبر، إجراء "نقاش هذا الأسبوع حول كوريا الشمالية".

وأضاف أن هذا النقاش يجب أن يكون حول "إطلاق الصواريخ مؤخراً وإمكانية التصعيد في استفزازات كوريا الشمالية".

في السياق، تخلت الإدارة الاميركية عن طلب اجتماع للمجلس يتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على خلفية توتر جديد بين البلدين. وكان من المقرر عقد الاجتماع الثلاثاء.

وبعد مضاعفة إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في الأشهر الأخيرة كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قللت من أهميتها، أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها أجرت "اختباراً مهما للغاية" انطلاقا من موقع سوهاي للأقمار الصناعية.

وصرح الرئيس ترامب الأحد أن "كيم جونغ أون ذكي للغاية ولديه الكثير ليخسره، إذا كان سلوكه عدائياً".

واليوم أيضاً، سخر كيم يونغ تشول الذي قاد المفاوضات على الجانب الكوري الشمالي حتى فشل قمة هانوي في شباط/فبراير، من "الكلمات والعبارات الغريبة" التي يقولها ترامب، واصفاً إياه بأنه "عجوز غير متماسك".

والأسبوع الماضي، هاجمت بيونغ يانغ ترامب للمرة الأولى منذ التوتر في عام 2017، زاعمة شعورها بالقلق إزاء "الخرف"، كما وصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل لقائهما الأول في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة.