شاهد: راكون "ثمل" يصبح نجماً في ألمانيا

سلطت وسائل الإعلام الألمانية الضوء على حيوان راكون ظهر في حالة تشبه حالة "الثمالة" بالقرب من أحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة إيرفورت. وظهر الحيوان وهو يقطع مسارات الترام ببطء بوسط المدينة دون الاكتراث بالمارة الذين توقفوا لتصويره.

وظل الحيوان مشتتاً بين حالات الخمول والثبات ثم السير ببطء حتى قام أعضاء دائرة الإطفاء بالمدينة واحتجزوه في قفص صغير. وقال شاهد عيان عن الحيوان بدا وكأنه في حالة تسمم أو "ثمالة".

وقال مسؤول بالمدينة إن السلطات اضطرت إلى قتل الحيوان بعد أن تشككت في إصابته بمرض داء الكلاب وهو ما قد يشكل خطراً على حياة السكان في حال تم تحريره.

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