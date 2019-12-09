شاهد: نسويتان من "فيمن" عاريتا الصدر تقاطعان دخول بوتين قصر الإليزيه

تدخلت الشرطة الفرنسية لإبعاد ناشطتين نسويتين من حركة "فيمن" لحظة مقاطعتهما دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر الإليزيه، حيث تعقد قمة باريس. وقامت الناشطتان، عاريتا الصدر، بغناء شعارات ضد سياسات بوتين أثناء دخوله لحضور القمة الرباعية المنعقدة في باريس لبحث إحلال السلام في شرق أوكرانيا. ورسمت إحداهن علم سوريا على جسدها اعتراضاً على الدور الروسي في النزاع السوري. وتسعى القمة لإنهاء النزاع المسلح بين أوكرانيا والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا والذي راح ضحيته أكثر من 14 ألف شخص منذ عام 2015.