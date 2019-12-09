شاهد: صورُ الرئيس المسروقة والمقلوبة.. رسالةُ نشطاء بيئيين إلى ماكرون

رفع نشطاء بيئيون الأحد في باريس صوراً للرئيس إيمانويل ماكرون تنديدا بما وصفوه بتقاعس الحكومة الفرنسية عن اتخاذ التدابير الكافية والمتفق عليها دوليا للحد من انبعاثات الكربون في هذا البلد. وقال النشطاء إن مجموعة الصور المحمولة تمت سرقتُها من مقرات حكومية عبر الأشهر القليلة الماضية للاستخدام بالوقفة الاحتجاجية التي اتخذت من ساحة برج إيفل في باريس مقراً لها. وتأتي الوقفة تزامناً مع مظاهرات معارضة لخطط حكومة ماكرون بشأن توحيد جميع أنظمة التقاعد الفرنسية تحت نظام واحد.
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