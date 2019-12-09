شاهد: العاهل المغربي يفتتح مجمَّع محمد السادس رياضي

قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، بافتتاح مركب (مجمع) رياضي في المركز الوطني لكرة القدم "المعمورة"، بسلا شمال الرباط، بعدما استفاد المركب من إعادة ترميم كلي، وحمل المركب الجديد اسم الملك "مركب الملك محمد السادس".

المركز الذي أشرفت عليه الفدرالية المغربية لكرة القدم يحتوي على مرافق متكاملة من ملاعب لكرة القدم إلى مسابح وقاعات الاسترجاع للاعبين مزودة بأحدث التقنيات، من شأنها المساهمة في تكريس رفع مستوى الكرة المحلية وتطويرها.

ويعد المركب الذي شيد على مساحة تزيد عن 29 هكتاراً مرفقاً مهماً للرياضيين والفرق من أجل إجراء المعسكرات التدريبية والتحضيرية لخوض المنافسات الكروية.

وتم بناء هذا المشروع وفق المعايير الدولية المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيكون لاستقبال المنتخبات من مختلف الفئات أي المنتخبات الأولي، ومنتخبات فئة أقل من 23 سنة وأقل من 17 سنة.

وكلف المشروع 630 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 59 مليون يورو، وتعول المغرب من خلال المشروع على رفع مستوى الكرة الملحية وتشيع السياحة، خاصة السياحة الرياضية بالمنطقة، إذ لطالما تتنقل المنتخبات الإفريقية إلى البلدان التي تتوفر فيها مركبات من هذا النوع من اجل التحضير للبطولات والمواعيد المهمة.