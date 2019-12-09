شاهد: أكل موزة فنية بقيمة 120 ألف دولار

قام ديفيد داتونا، وهو فنان أمريكي من أصل جورجي بتناول قطعة فنية من أعمال الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان في معرض بيروتين في "آرت بازل" في ميامي بيتش السبت الماضي. ويمكن سماع داتونا وهو يقول أمام الحشد الذي كان حاضرا "لذيذ جدا"، عقب التهامه لحبة الموز التي كانت معلقة على الحائط كجزء من عمل كاتيلان الفني المعنون بـ "كوميديان". وكان جامع تحف فرنسي قد اشترى هذه القطعة مقابل 120 ألف دولار حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
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