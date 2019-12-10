ماكرون يدعو إلى إطلاق سراح المواطنيْن الفرنسييْن المحتجزيْن في إيران

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء طهران بإطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران من دون تأخير.

وقال ماكرون في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أفكاري مع رولان مارشال وفاريبا عاد أخاه، مواطنينا المعتقلين في إيران ومع أسرهما".

وتابع ماكرون "سجنهما ليس مقبولاً. يجب إطلاق سراحهما من دون تأخير. قلت ذلك للرئيس (حسن) روحاني وأقولها هنا مرة أخرى".

En cette Journée internationale des droits de l’Homme, je pense à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, nos compatriotes détenus en Iran, et à leurs familles. Leur emprisonnement est intolérable. Ils doivent être libérés sans délai. Je l’ai dit au Président Rohani, je le répète ici. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2019

وأعلنت باريس احتجاز رولان مارشال، الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس، في إيران منتصف أكتوبر – تشرين الأول الماضي بينما تحتجز زميلته الإيرانية – الفرنسية فاريبا عاد أخاه منذ يونيو – حزيران الماضي.