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بولندا

بولندا تعتقل أوكرانيا اعتنق الإسلام يشتبه بتخطيطه لاعتداء إرهابي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الشرطة البولندية (صورة من الأرشيف)
الشرطة البولندية (صورة من الأرشيف) -
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Radio Bielsko via REUTERS
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أعلن مسؤولون بولنديون الثلاثاء توقيف أوكراني اعتنق الإسلام يشتبه بتخطيطه "لاعتداء إرهابي" يستهدف مركزا تجاريا.

وقالت دائرة مكافحة الإرهاب في بيان إنّ المشتبه به الذي تم تعريفه باسم مكسيم إس. "اعتزم استخدام سيارة مفخخة ومتفجرات وأسلحة نارية" لشنّ هجوم على مركز للتسوق في مدينة بولاوي في وسط بولندا.

وأضافت أن المشتبه به "اعتنق الإسلام حديثاً وسمى نفسه محمد واصبح متشدداً"، مشيرة إلى أنه وصل إلى بولندا قبل شهرين آتيا من أوكرانيا.

وفتح مكتب النائب العام تحقيقاً في ملف المشتبه به الذي سيتم توقيفه لثلاثة أشهر بعدما اعتقلته الشرطة الأربعاء الفائت.

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