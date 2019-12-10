الخارجية السعودية: استقرار لبنان مهم جداً للمملكة

قال وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء إن استقرار لبنان "مهم جداً" بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه على الشعب اللبناني والنظام السياسي إيجاد طريقة للمضي قدماً تضمن استقرار وسيادة لبنان.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته بقمة مجلس التعاون السنوية المنعقدة حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

ودعت الدول الخليجية في ختام قمتها اللبنانيين إلى التعامل بحكمة مع التطورات الأخيرة بطريقة تلبّي "التطلعات المشروعة" للشعب اللبناني.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر حراكا احتجاجيا يطالب برحيل الطبقة السياسية برمتها وتشكيل حكومة اختصاصيين، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على وقع التظاهرات وتدهور الاقتصاد وسعر صرف العملة المحلية.

ويرفض حزب الله وهو حليف إيران، الخصم اللدود للسعودية، بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط. ودعمت الرياض في السابق الحريري، ودعت إلى تقليص نفوذ حزب الله، الجماعة الأكثر تسليحا في هذا البلد المجاورة لإسرائيل.

وقال قادة الخليج في بيانهم الختامي إنّ مجلسهم حريص على "أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق".

كما أعرب عن أمله "في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وتستضيف فرنسا الحليف التقليدي للبنان "اجتماع عمل" دولي مخصص لهذا البلد الأربعاء في باريس، بغية مساعدته على الخروج من الأزمة السياسية، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.

ويتوقع البنك الدولي ركودا اقتصادياً في عام 2019 مع انخفاض بنسبة 0,2% في الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد البنك الدولي أن حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن البطالة، التي تزيد عن 30% بين الشباب ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.