استطلاع: 58 بالمئة من العرب يعارضون استخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف (YouGov) الأوروبية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي العربي رفض 58% من العرب استخدام الشعارات الدينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

واستطلعت الدراسة آراء 3,079 شخصاً من البالغين في 18 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشره موقع "عرب نيوز" الناطق باللغة الإنجليزية ومقرّه في جدّة السعودية، "الرفض القاطع" لـ43% من المشاركين للمبدأ بينما يرفضه 15% "إلى حد ما" ويوافق عليه 15% من المشاركين في حين بقى 14% محايدين تجاه الأمر.

ورفض 74% من المشاركين في كل من العراق والكويت تطويع الدين لمكاسب سياسية، بينما رفضه 73% من المشاركين اللبنانيين و75% من الليبيين و79% من السودانيين و71% من السوريين واليمنيين.

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