الإتحاد الفرنسي يجدد ثقته في ديدي ديشان ويمدد عقده حتى مونديال 2022

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشان حتى مونديال قطر 2022 حيث سيحاول "الأزرق" الدفاع عن لقبه، بحسب ما علمت فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

ديشان البالغ من العمر 51 عاما استلم العارضة الفنية في صيف 2012 وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020، وسيتم إعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق الثلاثاء في مؤتمر صحافي بحضوره إلى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت الذي تولى منصبه منذ 2011.

وأشار لوغريت في أكثر من مناسبة أن تمديد عقد ديشان سينظر فيه بعد ضمان التأهل الى كأس أوروبا 2020.

وضمنت فرنسا تأهلها الى المسابقة القارية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقعت في مجموعة نارية تضم ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب بالاضافة الى منتخب متأهل من الملحق.

وفي غضون أشهر قليلة سيصبح ديشان الاكثر تعميرا مع المنتخب منذ ميشال هيدالغو، الذي قام بتدريبه لثمانية أعوام وستة أشهر بين كانون الثاني/يناير 1976 وحزيران/يونيو 1984.

وكان ديشان قد قاد المنتخب الفرنسي الى لقبه المونديالي الاول في 1998 كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الايطالي وتشلسي الانكليزي، تحوّل الى التدريب وقاد موناكو الى وصافة دوري أبطال أوروبا في 2004، ومرسيليا الى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما أشرف على يوفنتوس وقاده الى لقب بطولة الدرجة الثانية في إيطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من "سيري أ".