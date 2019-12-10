عربياً.. أي الدول جاءت في صدارة مؤشر الأمم المتحدة للتنمية لعام 2019؟

أظهر مؤشر الأمم التنمية البشرية لعام 2019 تصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية. ويعكف التقرير على تقييم التنمية في كل دولة بمعزل عن النواتج المحلية الإجمالية والقوى الاقتصادية لكل منها بشكل رقمي مجرد.

ويعتمد التقرير بشكل أساسي على جودة حياة السكان في كل دولة والفرص التي يحظون بها لتحسين حياتهم بالإضافة إلى الاختيارات المتاحة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث التنمية البشرية في عام 2018 حيث احتلت المرتبة رقم 35 عالمياً تبعتها السعودية عربياً (36 عالمياً) وقطر (41 عالمياً) ثم البحرين (45 عالمياً) وعُمان (47 عالمياً) والكويت (57 عالمياً) والجزائر (82 عالمياً).

وجاء ترتيب الدول العربية كما يلي:

1 - الإمارات (الأولى عربياً والـ35 عالمياً)

2 - السعودية (36 عالمياً)

3 - قطر (41 عالمياً)

5 - البحرين (45 عالمياً)

6 - عُمان (47 عالمياً)

7 - الكويت (57 عالمياً)

8 - الجزائر (82 عالمياً).

9 - تونس (91 عالمياً)

10 - لبنان (93 عالمياً)

وخرجت كل من الأردن (102 عالمياً) وليبيا (110 عالمياً) ومصر (116 عالمياً) وفلسطين (119 عالمياً) والعراق (120 عالمياً) والمغرب (121 عالمياً) وسوريا (154 عالمياً) والسودان (168 عالمياً واليمن (177 عالمياً) من قائمة الدول العربية العشر الأولى.

وتصدرت النرويج مؤشر التنمية البشرية عالمياً تبعتها سويسرا وجمهورية إيرلندا وألمانيا وهونغ كونغ وأستراليا وأيسلندا والسويد وسنغافورة.

وقال التقرير إنه على الرغم من التقدم غير المسبوق في مكافحة الجوع والمرض والفقر إلا أن الاحتجاجات العارمة التي تنتشر في بقاع متعددة من العالم الآن هي نتاج لغياب عوامل التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية السليمة.

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