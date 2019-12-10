منعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، دبلوماسياً سعودياً من الدخول إلى أراضيها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وجاء قرار واشنطن بمنع محمد العتيبي من الدخول إلى الولايات المتحدة على خلفية جريمة قتل الصحفي السابق في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وكان العتيبي يشغل آنذاك منصب القنصل السعودي في إسطنبول.

وتعرض العتيبي سابقاً لتجميد أصوله الموجودة في الولايات المتحدة بسبب مزاعم تورطه في مقتل خاشقجي.

وأعربت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) سابقاً عن اعتقادها بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بمقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وتحاكم السعودية 11 متهماً بالقضية المتعلقة بمقتل خاشقجي في إجراءات سرية.