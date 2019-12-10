وصلت أولى رحلات طيران الإمارات الافتتاحية إلى مكسيكو سيتي حيث انطلقت من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عبر برشلونة الاسبانية، لتكون بذلك أول رحلة لشركة طيران الإمارات إلى هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

وغادرت الطائرة التابعة لطيران الإمارات دبي في حدود الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي ووصلت إلى برشلونة في الساعة السابعة بالتوقيت العالمي قبل أن تغادر من جديد في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق وتصل مطار مكسيكو سيتي في الساعة العاشرة مساء في نفس اليوم، مما يجعلها واحدة من أطول الرحلات الدولية للمكسيك.

وسافر على متن طائرة البوينغ "آل-آر 777-200" حوالي 300 مسافر، بينهم وفد يضم شخصيات، تجارية وممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية.

وقاد الطائرة في القطاع الأول للرحلة القبطان الإماراتي عبد الرزاق الفهيم، والقبطان المكسيكي غابرييل نولتينيوس هانل، والضابط أول الإماراتي عيسى الحمادي. وتوفر الطائرة التي تخدم الرحلة 38 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و264 مقعدا في الدرجة السياحية.