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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: واحدة تلو الأخرى.. تصادم مخيف لأكثر من 50 سيارة في الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: واحدة تلو الأخرى.. تصادم مخيف لأكثر من 50 سيارة في الولايات المتحدة
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أدى الهبوط الكثيف للثلوج، وانعدام الرؤية، إلى وقوع حادث سير مخيف، تصادمت فيه أكثر من 50 سيارة وشاحنة على طريق سريع في ولاية أيوا الأمريكية.

ويظهر فيديو الُتقط للحادث اصطدام الشاحنات واعتراضها سبيل باقي السيارات التي عجزت عن التوقف المفاجئ نتيجة انزلاق إطاراتها على الطريق المغطى بالثلوج.

وقالت السلطات الأمريكية إن شخصاً على الأقل أصيب إصابة خطيرة جراء الاصطدام الكبير كما تم إغلاق الطريق حتى إخلائه من السيارات المصطدمة خشية من تفاقم الحادث.

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