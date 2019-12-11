"فيلم رعب".. أمريكي يكتشف تبدل حمضه النووي وسائله المنوي بعد جراحة

في الميثولوجيا الإغريقية، الـ"كمير" هو مخلوق أسطوري له رأس أسد وجسد شاه وذنب أفعى. إنه مخلوق أسطوري خرافي مؤلف من مجموعة من المخلوقات الأخرى.

وهذا التركيب، يشبه إلى حدّ ما، حالة الشرطي الأمريكي من ولاية نيفادا كريس لونغ.

في التفاصيل، كريس لونغ، وهو رجل أصيب بسرطان الدم "اللوكيميا"، واكتشف بعد 3 أشهر من خضوعه لعملية جراحية معقدة (زرع خلايا جذعية) أن الحمض النووي في دمه تغير، وصار الحمض النووي للمتبرع الألماني الذي لم يلتق به قط.

كان لونغ يحتاج إلى إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية بسبب حالته الصحية. إحدى الطرق المتبعة لإجراء هذه العملية هي استبدال "النخاع العظمي" غير السليم بخلايا جذعية غير مصابة بسرطان الدم، وذلك من خلال حقن الخلايا الجذعية من متبرع ملائم، إذا وجد.

ولحسن حظ كريس وجد المتبرع الأوروبي، إلا أن المفاجأة جاءت بعد إتمام هذه الجراحة، إذ لم تقد إلى تبديل الحمض النووي الخاص بكريس فقط بالحمض النووي الخاص بالمتبرع، بل طالت أيضاً سائله المنوي.

قد يقول البعض إن تغيّر الحمض النووي قد يفتح الباب أمام تغيّر كل شيء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أصدقاء لونغ من رجال الشرطة في مدينة رينو الأمريكية يحاولون الآن دراسة كيف يمكن لهذه التغييرات أن تؤثر في القضايا الجنائية من جهة وفي أعمال الطب الشرعي من جهة أخرى.

رينيه روميرو المسؤول عن مختبر الطب الشرعي في المكتب، وأحد أصدقاء لونغ كان لديه شعور بأن هذه العملية قد تؤثر على الحمض النووي في مكان من جسده، الأمر الذي دفعه إلى تشجيع صديقه على جمع عينات من الحمض النووي الخاص به قبل إجراء العملية لمتابعة التغييرات، وتطور الأمور.

وبعد أن وافق لونغ، ومنذ خضوعه لهذه الجراحة، قام زملاؤه في المكتب من رجال الشرطة بجمع عينات عديدة من الحمض النووي الخاص به من أجزاء مختلفة من جسده وقاموا باختبارها.

وتبين أنه وبعد أربع سنوات من الخضوع لهذا العلاج، باتت أجزاء من شفتيه وخديه ولسانه تحتوي على الحمض النووي الخاص به والجهة المانحة، بينما تبين أن قفصه الصدري وشعر رأسه لم يتأثرا بهذا التغيير.

وقال لونغ للصحيفة "اعتقدت أنه من المستحيل أن أختفي تماماً، ويظهر شخص آخر".

وقال داربي ستينميتز، وهو مجرم متواجد في القسم، "صدمنا من فكرة أن كريس لم يعد موجوداً (في السائل المنوي) على الإطلاق". هذه التغييرات في تركيبته الوراثية جعلت منه أسطورة وهمية. ما حدث نادر ولكنه ممكن.