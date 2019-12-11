مسلمو الروهينغا يتهمون زعيمة ميانمار سان سو كي بالكذب أمام محكمة العدل الدولية

اتهم مسلمو الروهينغا الذين يعيشون لاجئين في بنغلادش زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي بالكذب أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، عندما كانوا يتابعون شهادتها مباشرة من المحكمة عبر التلفزيون.

وتتولى محكمة العدل الدولية سماع سان سو كي في إطار قضية تقدمت بها غامبيا ضد ميانمار، بشأن عمليات الإبادة بحق الأقلية المسلمة من الروهينغا في البلاد.

وقد رفضت سان سو كي اتهامات الإبادة الموجهة إلى سلطات بلادها، وقالت إن العمليات التي قادها الجيش غربي ولاية راخين في آب/أغسطس 2017، جرت في إطار مكافحة الإرهاب، ردا على الهجمات منسقة لمقاتلين من الروهينغا الذين هاجموا عشرات مراكز الشرطة، على حد قولها.

وتسعى غامبيا إلى إقرار إجراءات وقائية، مطالبة بتدخل فوري من المحكمة لإيقاف أي انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الدولية، حتى يتم النظر في القضية بشكل كامل.

وكان أكثر من 730 الف شخص من الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلادش، إثر عمليات قمع من جيش ميانمار، وتقول الامم المتحدة إن عدد القتلى قد يصل إلى 10 آلاف شخص من الروهينغا، فيما تقول منظمات لحقوق الإنسان إن شهادة كلام سان سوكي متضارب مع الوقائع على الأرض، ومع روايات شهود العيان، والمتضمنة شهادات تتعلق بالاغتصاب الجماعي وحرق أطفال أحياء على يد جيش ميانمار.