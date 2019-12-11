طالبتا علوم أحياء تتوصلان لوصفة "البيض النباتي" في فرنسا

توصلت طالبتا علوم أحياء في فرنسا لوصفة "بيض نباتي" كبديل عن البيض الحيواني لخدمة الأنظمة الغذائية النباتية، أو الخضرية، التي تزداد شعبية بين الناس حول العالم.

وأطلقت كل من فيليبين سولير وشيريلين تافيسوك اسم "ميرفاي زو" على وصفتهم الفريدة وهو اسم يجمع في بين كلمتي "رائع" و"بيض" في اللغة الفرنسية. ولم تفصح الطالبتان عن مكونات وصفتهما التي تطلبت أكثر من 50 اختباراً خلال فترة بحث امتدت لمدة ثلاث سنوات ولكنهما قالتا إنها تحتوي على مواد نباتية ومعدنية.

وقالت سولير لصحيفة لو موند الفرنسية: "نظام الغذاء الخضري يزدهر".

وأضافت: "لقد أدركنا أن أكثر ما ينقصنا في الغذاء اليومي للشخص الخضري (أي النباتي الصرف الذي لا يستهلك مشتقات الحليب والبيض) هو البيض، وهو طعام يمكن العثور عليه في كل وجبة، من الإفطار إلى العشاء، في الأطباق الحلوة والمالحة. لقد قررنا إعداد واحد".

وعلى عكس وصفات نباتية سابقة للبيض تخدم كل منها غرضاً واحداً من أغراض طهي البيض الحيواني، يمكن لـ "ميرفاي زو" وحده أن يحل محل البيض الحيواني في جميع الوصفات.