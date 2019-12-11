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نايكي تطلق ملابس سباحة وحجاب كامل لتلبية احتياجات السباحات المحجبات

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بقلم:   Mariam Chehab 
نايكي تطلق ملابس سباحة وحجاب كامل لتلبية احتياجات السباحات المحجبات
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Nike Official Website
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في خطوة قد تكون الأولى من نوعها، بالنسبة لشركة ملابس عالمية قررت شركة "نايكي" للألبسة والمعدات الرياضية طرح ملابس سباحة خاصة بالنساء المحجبات، وتفعيل دور المرأة المسلمة في عالم الموضة.

خطوة اعتبرت المديرة الإبداعية لعلامة "نايكي"، مارثا مور أنها تهدف إلى "توسيع رؤية الشركة في الابتكار، ولإلهام المزيد من النساء لممارسة الرياضية".

وأشارت مور إلى أن هذا التصميم المؤلف من حجاب، تونيك وسروال ويشبه إلى حد ما البوركيني، وأطلق عليه إسم "ثوب السباحة النصر" Victory Swimsuit، هو تأكيد على إرادة الشركة إفساح المجال أمام جميع النساء ودعوتهن من دون استثناء إلى ممارسة الرياضة.

ومن خلال إعلان "إيش حيقولوا عنك" كشفت الشركة العالمية عن تصميمها الأخير. ومن المقرر أن يتم طرحه في الأسواق بداية العام الجديد 2020.

Nike Official Website

إطلاق هذه الملابس الخاصة بالمرأة المسلمة والمحجبة يشجع النساء اللواتي منعن لسنوات عدة من السباحة وممارسة الرياضة نظرا للملابس غير "المحتشمة"(على حد تعبير البعض) والتي كانت تلاقي اعتراضا واسعا من قبل المجتمع، أن يقمن اليوم بالسباحة وهن يشعرن براحة تامة.

واختارت الشركة العالمية، كوجه إعلاني للثوب الجديد عارضة الأزياء البريطانية المحجبة إكرام عبدي عمر ومن ماليزيا اختارت أرينا ويرا، هذا إضافة إلى الغواصة السعودية نوف العصيمي، واللاعبة زهرة لاري من الإمارات.

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