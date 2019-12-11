قامت أول طائرة تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية برحلتها الأولى على نهر فريزر بالقرب من ريتشموند بكولومبيا البريطانية. ويتعلق الأمر بطائرة "دي أيتش سي 2" التي تتسع لستة ركاب، والتي قامت برحلة استغرقت ثلاث دقائق.

وأوضحت شركة "هاربور إير" ومقرها فانكوفر الكندية و"ماجن إكس" لصنع المحركات الكهربائية ومقرها سياتل بالولايات المتحدة إن الرحلة كانت الأولى في العالم بطائرة تجارية تعمل بالكهرباء حيث تعمل الطائرة بنظام دفع كهربائي بقوة تزيد عن 700 حصان.

وقال المدير التنفيذي لشركة "هاربور إير" غريغ ماكدوغال: "الأمر مهم للغاية، وهذه هي الخطوة الأولى في إصدار الشهادات الفعلية لطائرة ركاب كهربائية بالكامل".

ومن المقرر أن تبدأ "هاربور إير" و"ماجن إكس" عملية التصديق والموافقة على نظام الدفع وإعادة تجهيز الطائرات، قبل تثبيت تقنية الدفع الكهربائي بالكامل في بقية الأسطول. وسبق لشركة "هاربور إير" وأن أعربت عن أملها في استخدام طائرات تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب بحلول عام 2022. وتنقل الشركة حوالي 500 ألف شخص سنويا عبر 12 مسارا في رحلات في المنطقة الحدودية بين شرق كندا والولايات المتحدة.