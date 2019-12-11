شاهد: شجرة عيد الميلاد تضيء وتصدر أصوات بأمر من سمكة أنقليس

يعيش ميغيل واتسون، سمكة الأنقليس التي بإمكانها إصدار شحنات كهربائية، في حوض للأسماك بحديقة تينيسي المائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ميغيل ليس أنقليسا عاديا، فهو موصول عن طريق ماء الحوض الذي يسبح فيه بشجرة عيد ميلاد متاخمة للحوض، وهو قادر على إضاءتها وإصدار أصوات منها كلما أراد ذلك.

ويكفي أن يستثار حتى تتحول نبضاته الكهربائية إلى عرض من الضوء والصوت.

يستطيع ميغيل، كباقي أسماك الأنقليس الكهربائية (أي القادرة على إنتاج شحنات كهربائية)، أن يصدر نبضات كهربائية من أطراف جملته العصبية كلما تغير مزاجه، كأن يشعر بالحماس أو الخطر أو عند اقتراب فريسة. كما يستعمل سيالات خفيفة من التيار الكهربائي لتحديد مكان الطرائد حوله، مما يعوضه عن ضعف البصر الذي يعاني منه.

ويقول خبراء إن التيار الذي تولده الأسماك الكهربائية البالغة قد يصل إلى 650 فولت، ورغم أنها أسماك ودودة فهي قادرة على صعق الأسماك الصغيرة حتى الموت أو إصابة الانسان بالشلل إذا ما حاول إزعاجها.