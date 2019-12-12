تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس باجماع أعضائه قرارا يعترف بالابادة الارمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت اثار غضب انقرة.

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب عرقلوا هذا القرار مرارا في مجلس الشيوخ. وهو يدعو الى "احياء ذكرى الابادة الارمنية" و"رفض محاولات ... دفع الحكومة الاميركية الى نفي حصول الابادة الارمنية".

لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديموقراطي بوب ميننديز.

وقال السناتور ميننديز: "أنا مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة"، مضيفا بعدما توقف عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع أن هؤلاء "يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه".

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. فيما تفيد تقديرات أن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

علما بأن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات الاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وكان مجلس النواب تبنى القرار في 30 تشرين الاول/اكتوبر بتأييد 405 أصوات من 435 ما أثار غضب انقرة التي نددت ب"إهانة" وإجراء "لا قيمة له".

ولاحقا، عطل حليف لترامب في مجلس الشيوخ محاولة اولى للتصويت على القرار، بعد ساعة فقط من لقاء جمع ترامب والرئيس رجب طيب اردوغان في البيت الابيض في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

تركيا تحذر

من جهتها، حذرت انقرة أن تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية من شأنه "تعريض مستقبل العلاقات" بين تركيا والولايات المتحدة "للخطر".

وكتب فخر الدين ألتون، مدير الإعلام في الرئاسة التركية عبر تويتر أن "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية... إن القرار الأمريكي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأضاف أن النواب الذين صوتوا على هذا القرار "سيبقون في التاريخ المسؤولين الذين عرضوا (العلاقات) بين أمتينا لأضرار دائمة".

إشادة أرمينية

في المقابل، أعلن نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرمني أن تبني مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية يشكل "انتصارا للعدالة والحقيقة".

وكتب باشينيان عبر تويتر "باسم الشعب الأرمني، أعبر عن امتناننا للكونغرس الأمريكي "، معتبرا أن تصويت الخميس "خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات إبادة مستقبلا".