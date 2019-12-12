حريق في سجن الملز بالرياض يسفر عن مقتل ثلاثة سجناء وإصابة 21 أخرين

توفي ثلاثة سجناء وأصيب 21 آخرون في حريق اندلع الخميس، في سجن الملز في الرياض، بحسب ما أعلن مسؤولو المكان في بيان لوكالة الأنباء الرسمية.

ولم يحدد المصدر أسباب الحريق الذي اندلع عند الفجر، ولكن السلطات أمرت بفتح تحقيق.

وتم إجلاء السجناء ونقل الجرحى إلى المستشفى، بحسب السلطات.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء "بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره".

وتعتبر الحرائق العارضة أمرا شائعا في المملكة وأحيانا بسبب التطبيق المتراخي لقواعد السلامة.

ففي أيلول/سبتمبر، أعلن التلفزيون الحكومي أن خمسة أشخاص أصيبوا في حريق اندلع في محطة قطار فائق السرعة في غرب جدة.