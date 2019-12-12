البرلمان الهندي يصادق على قانون يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين

صادق البرلمان الهندي على مشروع قانون مثير للجدل، يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين.

وسيسمح هذا القانون، للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجينيين والبارسيين والسيخ، الذين فروا من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان قبل العام 2015، بالحصول على الجنسية الهندية.

مشروع القانون تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي، الذي وصف يوم المصادقة على القانون "باليوم التاريخي بالنسبة للهند" وأن القانون "سيخفف من معاناة الكثيرين الذين واجهوا الاضطهاد لسنوات".

وقال وزير الداخلية، أميت شاه، إنه ليس معاديًا للمسلمين، لأنه لا يؤثر على المسار الحالي للمواطنة المتاحة للجميع في الهند.

معارضة سياسية وشعبية

قال منتقدو الحكومة إن التشريع يقوض الدستور العلماني للبلاد، وأكد عدد من نواب المعارضة الذين ناقشوا مشروع القانون في البرلمان، إنه سيتم الطعن فيه أمام المحكمة.

وقالت سونيا غاندي من حزب المؤتمر المعارض "اليوم يمثل يومًا مظلمًا في تاريخ الهند الدستوري"، "يمثل إقرار مشروع منح الجنسية لغير المسلمين انتصارا للقوى الضيقة الأفق والمتعصبة ضد التعددية في الهند".

كما اندلعت احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في مناطق متفرقة من الهند، احتجاجا على هذا القانون "العنصري" بحسب معارضيه.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد مزيدا من التصعيد والتوتر، بعد إقرار هذا القانون الذي يستبعد المسلمين من الحصول على الجنسية الهندية.