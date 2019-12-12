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شاهد: البخار يغطي شوارع وارسو عقب انفجار أنبوب للتدفئة

تسبب انفجار أنبوب التدفئة في العاصمة البولندية وارسو بتعطيل حركة المرور في المدينة.

وأطلق الأنبوب أطنانا من المياه الساخنة عقب انفجاره تحولت على الفور إلى بخار نتيجة درجات الحرارة المتدنية.

وأظهر شريط فيديو مصور مدى انتشار الأبخرة في شارع بوزنسكا.

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