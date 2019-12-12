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الجزائر

شاهد: مظاهرات ضخمة وسط الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شاهد: مظاهرات ضخمة وسط الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية
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REUTERS/Ramzi Boudina
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خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.

وهتف المتظاهرون "لا للانتخابات مع العصابات" و"دولة مدنية وليس عسكرية".

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