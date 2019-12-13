كان عام 2019 مليئا بالأحداث والاضطرابات التي طالت عشرات البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وصولا إلى أوروبا، وكانت هذه الإضطرابات إما احتجاجات تطالب بإسقاط أنظمة أو إضرابات عمالية تنادي بتحسين الاوضاع الإجتماعية.

وشهدت بعض هذه الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

الجزائريون بشعار "يتنحاو قع"

خرج الجزائريون في مظاهرات بدأت في 22 شباط/ فبراير بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، واستمرت الاحتجاجات قرابة عشرة أشهر، وأصبح فيها "يتنحاو قع" بمعني يسقطوا جميعا شعارا للحراك في الجزائر.

استقال الرئيس بوتفليقة بعد ضغط من الجيش والشارع، كما اعتقل عدد من المسؤولين والوزراء السابقين وكانت محاكمتهم سابقة في الجزائر.

تم الإعلان عن إجراءات انتخابات رئاسية في 12 من ديسمبر وفاز بها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون.

متظاهرون أمام ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية رويترز

السودان "تسقط وبس"

خرج السودانيون إلى الشارع 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 في احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، المظاهرات التي تفجرت بسبب أزمة اقتصادية انتقلت من الخرطوم إلى مدن أخرى في الأيام التي تلت ذلك.

وتعالت الشعارات التي كانت تنادي "الشعب يريد إسقاط النظام" وتحول فيما بعد إلى "تسقط وبس"، قوبلت الاحتجاجات بالقمع من قبل النظام وفي 11 أبريل نيسان 2019 أعلن الجيش الإطاحة بالرئيس عمر البشير لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

محتجون سودانيون في العاصمة الخرطوم رويترز

لبنان "كلن يعني كلن"

يشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول/اكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة في ظل أزمة اقتصادية حادة،

ودفعت الاحتجاجات رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

لبنانيون في مسيرات تزامنت مع العيد الوطني في العاصمة اللبنانية بيروت رويترز

العراق "نريد شلع خلع"

شهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر مظاهرات ضد الحكومة قوبلت بقمع السلطات باستخدام القوة المفرطة ما أدى إلى سقوط أكثر من 420 قتيلا وآلاف الجرحى في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، بحسب منظمات حقوقية، ودفعت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته رسمياً إلى البرلمان.

متظاهرون عراقيون يحملون أعلام وطنية خلال احتجاجات مناهظة للحكومة في بغداد REUTERS/Essam al-Sudani

فرنسا ماكرون وصداع "السترات الصفراء"

تستمر حركة "السترات الصفراء" التي احيت ذكرها السنوية الاولى في نوفمبر الماضي في الاحتجاج ضد رفع أسعار الوقود والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال، ويخرج المتظاهرون كل يوم إلى الشوارع.

متظاهرون من "السترات الصفراء" يحتلون الشوارع الفرنسية كل يوم سبت رويترز

إيران

أدى قرار برفع أسعار الوقود في إيران إلى اندلاع احتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وعرفت المظاهرات سقوط مئات القتلى حسب تقديرات منظمات دولية، كما جاءت هذه الاضطرابات بعد قرابة عام ونصف من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

رويترز أعمال تخريب وحرق لمحطات البنزين ومؤسسات أخرى في طهران خلال الاحتجاجات

هونغ كونغ

منذ ستة أشهر تعرف هونغ كونغ موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، وعرفت مشاركة ملايين الأشخاص تحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة.

وبدأت التظاهرات في المدينة التي تعد مقراً مالياً عالمياً، ضد مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل توسعت وطالب المشاركون فيها بالديمقراطية ومعاقبة الشرطة.

رويترز محتج مناهض للحكومة يقف عند منفذ نفق بالقرب من جامعة البوليتكنيك في هونغ كونغ بعد ان قام المحتجون بقطعه

فنزويلا بلد واحد ورئيسان

انطلقت في فنزويلا مع بداية العام احتجاجات مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أدت إلى وقوع ازمة سياسية واقتصادية حادة في البلد، واعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ما ادى إلى انقسام دولي حول الاعتراف به.