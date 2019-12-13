فيديو: أبرز فقرات لا تعليق الأسبوعية

التهم ديفيد داتونا قطعة فنية (حبة موزة) من أعمال الإيطالي موريزيو في معرض "بيروتين في آرت بازل" في ميامي. وقد اشترى جامع تحف فرنسي العمل الفني المعنون بـ"كوميديان" مقابل 120 ألف دولار بحسب وسائل إعلام أمريكية.

أما في برمنغهام البريطانية قام الفنان"بانكسي" برسم جدارية بدت كأنها تكملة لمقعد عمومي، يستخدمه أحد المتشردين لينام ليلاً كلفتة إنسانية ضد القهر والظلم الذي يعاني منه المتشردين.

وتسلق عشرات من نشطاء البيئة مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعلقوا على واجهته صورا لنيران مشتعلة وأطلقوا دخانا وصفارات إنذار. يأتي هذا الاحتجاج إثر إعلان المفوضية الأوروبية للميثاق الأخضر وقمة مدريد لمكافحة التغيرات المناخية.