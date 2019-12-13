لجنة مجلس النواب الأميركي تقر قرار الاتهام بحق ترامب باتجاه تصويت لعزله

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمعة لائحة التهم الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق امام جلسة للتصويت على عزله للاشتباه بارتكابه تجاوزات.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترامب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

مهزلة بائسة

من جهته، وصف البيت الأبيض الجمعة تصويت مجلس النواب على لائحة التهم التي قد تفضي إلى محاكمة ترامب بهدف عزله ب"المهزلة البائسة".

وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة". ومع إقرار اللجنة بقيادة الديموقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على مادتي العزل بنهاية الأسبوع. وسيلي ذلك محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية. وقالت غريشام "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".