ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تستعين بـ"لينكد إن" بحثاً عن موظف "خاص"

نشر موقع "لينكد إن"، المختص في إعلانات البحث عن عمل، عرضا تقدم به الديوان الملكي البريطاني، مفاده أن الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة الأعوام الثلاث والتسعين، تبحث عن مدرّس يُعَلِمَها كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتراوح أجور العمل المطلوب، بين 45 ألف و 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً بناءً على التجربة ووجبة غداء مجانية، لأسبوع عمل مدته 37.5 ساعة من الإثنين إلى الجمعة.

"سارع بتقديم ملفك، قد تكون أنت سعيد الحظ وتفوز بوظيفة ملكية، لأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 24 كانون الأول/ديسمبر" يقول محرر "نيويورك تايمز الأميركية".

ويجب أن يتمتع المرشح بتجربة "إدارة وتحرير مواقع الويب البارزة ووسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من التطبيقات الرقمية".

تقدم إلى هذه الوظيفة 45 شخصا حتى الآن، وفق ما نشره موقع "لينكد إن".

وقالت أريان تشيرنوك، أستاذة مساعدة في التاريخ البريطاني الحديث في جامعة بوسطن، "إن الوظيفة بمثابة اعتراف بالدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة العائلة المالكة على الترويج لصورتها والمحافظة عليها".

وتعتقد أريان، أن العائلة المالكة تحاول معرفة كيف تكون أكثر نشاطًا على مواقع الإعلام الحديثة"، مشيرة إلى أن الأسرة لديها قناة خاصة بها على "يوتيوب".

كما تعتبر أريان، أن بحث الديوان الملكي البريطاني عن هذه الوظيفة ليس اعتباطياً، في وقت صاخب بالنسبة العائلة الملكية، التي كانت تواجه دعاية سلبية حول علاقات الأمير أندرو مع الممول جيفري إبشتاين، الذي كان قد اتُهم بالاتجار بالجنس، قبل انتحاره في آب/أغسطس.

كما يمكن أن يكون ترويجاً لخلافة محتملة في النظام الملكي، حيث تقوم الملكة بتسليم زمام الأمور إلى الأمير تشارلز، الذي يُعتقد أنه يلعب حاليا دوراً بارزاً في تشكيل التوجهات الملكية.