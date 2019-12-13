روسيا "قلقة" من الاختبار البالستي الأخير الذي أجراه البنتاغون

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها بعد إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الخميس صاروخ باليستي جديد من قاعدة فانديربرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا.

وقالت روسيا اليوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، إنها "تشعر بالقلق إزاء هذه التجربة".

واختبر الجيش الأمريكي نوعا جديدا من صواريخ أرض جو متوسط المدى كان محظورا بموجب معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى (آي ان اف) التي انسحبت منها الولايات المتحدة هذه السنة، في ثاني تجربة خلال أقل من أربعة أشهر.

ونشر سلاح الجو الأمريكي تسجيل فيديو لإطلاق الصاروخ، موضحا أنه "انهى مساره في المحيط (الهادىء) بعدما حلق أكثر من 500 كلم".

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع روبرت كارفر، إن "المعطيات التي جمعت والدروس التي تم استخلاصها من هذا الاختبار ستسمح لوزارة الدفاع باتخاذ قرارات حول تطوير قدرات مستقبلية متوسطة المدى".

وبعد حوار غير مثمر استمر لمدة ستة أشهر، أخذت روسيا والولايات المتحدة علما في بداية آذار/مارس بانتهاء المعاهدة التي تحظر استخدام أي صواريخ يتراوح مداها بما بين 500 و5500 كيلومتر. وأتاحت المعاهدة إزالة الصواريخ البالستية الروسية من نوع "اس اس20" والأمريكية "بيرشينغ" المنتشرة في أوروبا.

وقال بيان آخر لقاعدة فاندنبرغ إن تطوير هذا النوع الجديد من الصواريخ "بدأ بعدما تحررت الولايات المتحدة من ألتزاماتها حيال معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى في شباط/فبراير 2019".

وكانت وزارة الدفاع اختبرت في 18 آب/أغسطس أول نموذج من هذه الصواريخ، لكنه كان صاروخا عابرا يتم التحكم بمساره.

ويمكن تجهيز هذه الصواريخ برؤوس حربية تقليدية أو كيميائية أو نووية. إلا أنه وبحسب معلومات صادرة عن البنتاغون، إن هذا الصاروخ لا يمكن تزويده برؤوس نووية.

ويأتي هذا الاختبار الجديد بينما حذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد بطلب من واشنطن الأربعاء، من إجراء أي تجربة نووية جديدة أو صاروخ بالستي عابر للقارات.