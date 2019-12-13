الخارجية التركية ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأميركي بالإبادة الأرمنية: "جبناء"

في كلام مبطن وموجه إلى مجلس الشيوخ الأميركي، وصف مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في تغريدة له عبر تويتر، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بـ"الجبناء"، إذ كتب "أولئك الذين يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية هم جبناء، لا يرغبون في مواجهة الحقيقة".

وأكد أوغلو أن قرار مجلس الشيوخ الاعتراف بالإبادة الأرمنية لا يعد أكثر من "عرض سياسي"، وهو قرار غير ملزم ولا يتمتع بأي صلاحية قانونية.

ويأتي كلام أوغلو بعد تحذيرات تركية صدرت عن مدير الإعلام في الرئاسة التركية.

وكتب فخر الدين ألتون عبر تويتر أمس أن "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأميركية... إن القرار الأميركي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأضاف أن النواب الذين صوتوا على هذا القرار "سيبقون في التاريخ المسؤولين الذين عرضوا (العلاقات) بين أمتينا لأضرار دائمة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى الخميس، بالإجماع، قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب تركيا.

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الجماعية للأرمن. وتقول تقديرات إن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن. ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، وخصوصا في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة حول الأزمة السورية.