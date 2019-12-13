رئيسة المفوضية الأوروبية تريد علاقة جديدة مع بريطانيا سمتها أكثر ما يمكن من التقارب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر من بريطانيا أن تغادر الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير.

وبعد فوز حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة، قالت أورسولا إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمرور نحو علاقات جديدة مع بريطانيا.

وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية أن الإطار الزمني المتبقي لإبرام صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل تحديًا.

وأضافت أورسولا فون دير لاين أن فترة التفاوض "طموحة جدا" .. مشيرة إلى أن "11 شهرا فترة قصيرة" بين الأول من شباط/فبراير و31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

من جانبها حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه سيكون للاتحاد الأوروبي منافس على أبوابه بعد بريكست، ما قد يدفع الأوروبيين الى اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يجب على بريطانيا أن تصبح منافسا غير نزيه. وفي المفاوضات سيحرص الأوروبيون على أن تضمن العلاقة المقبلة قواعد لعبة منصفة.

وهذا ما ذكر به القادة الأوروبيون ال27 الجمعة في استنتاجاتهم حول بريكست، قائلين إن هذه العلاقة التي سيتفاوض بشأنها المفاوض الحالي للاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، وإنه ينبغي أن تقوم على توازن الحقوق والواجبات.

وشدد القادة الأوروبيون على دعمهم لخروج منظم لبريطانيا، على أساس الاتفاق الذي أبرمه جونسون، خلال القمة السابقة في تشرين الأول/أكتوبر.