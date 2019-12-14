عاجل

الجزائر

شاهد: الآلاف يخرجون في الجزائر ضد الرئيس المنتخب ورفضا لانتخابات وصفوها بالمزورة

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الجزائريون يتظاهرون بعد إعلان تائج الانتخابات الرئاسية
الجزائريون يتظاهرون بعد إعلان تائج الانتخابات الرئاسية -
حقوق النشر
أسوشيتد برس - Toufik Doudou
حجم النص Aa Aa

تزامن الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت يوم الخميس وفاز بها المرشح المستقل عبد المجيد تبون مع جمعة الحراك الشعبي الـ 43 على التوالي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في فبراير/شباط الماضي، حيث واصل الجزائريون التظاهر بوسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، ووصفوا الانتخابات بالمزورة الذي مد يده للحراك الرافض لنتائج الانتخابات في أول تصريح له.

وأصبح تبون البالغ من العمر 74 عاما، الرئيس الثامن للجزائر خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، اثر فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الخميس. وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "حصل المرشح عبد المجيد تبون على نسبة 58,15 بالمئة من الأصوات" نسبة مكنت تبون وهو أحد رجالات بوتفليقة والمنظومة الحاكمة بحسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى.

وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة".

ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الاولى من ولايته الرئاسية "حتى يشعر الشعب بالصدق"، حيث سيعرضه للاستفتاء، بدل تمريره عبر تصويت البرلمان كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي أجراها. كما التزم باعادة النظر في قانون الانتخابات "لفصل السياسة نهائيا عن المال" و "استرجاع نزاهة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب".

أ ب
مشهد من الحراك الديمقراطي المستمر بالجزائر ضد الحرس القديم وضد الانتخابات الرئاسية وما أفرزته من رئيس يعد من أركان النظام. 12/12/2019أ بToufik Doudou

وأشار مراسل وكالة فرنس برس إلى أن عدد المتظاهرين الذين احتشدوا في مناطق مختلفة بأنحاء العاصمة يقارب عدد من تجمعوا خلال التظاهرات السابقة ضد الانتخابات الرئاسية. وحمل البعض لافتات كتب عليها "ولايتك يا تبون وُلدت ميتة" و"رئيسكم لا يمثلني". كما سخر مدونون من "رئيس الكوكايين" في إشارة الى اتهام نجل تبون في قضية تهريب 700 كلغ من الكوكايين مازالت قيد التحقيق القضائي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox