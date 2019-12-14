بومبيو يحذر إيران من "رد حاسم" في حال هاجمت أهداف أمريكية في العراق

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران الجمعة من ردّ "حاسم" إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان "يتعيّن علينا (...) اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضراراً بالأمريكيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم".

وأضاف "يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فوراً (...) عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

ويأتي هذا التحذير بعدما استهدفت عشرة هجمات صاروخية منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أمريكيين أو بعثات دبلوماسية أمريكية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وأطلق صاروخان ليل الأربعاء الخميس على مجمع يضم جنوداً أمريكيين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي أحد الهجمات أصيب ستة جنود عراقيين بجروح فجر الاثنين بسقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي.

ونسب وزير الخارجية الأمريكي الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، إلى "وكلاء إيران"، معبرا عن أمله في "الشفاء العاجل والكامل لهؤلاء العراقيين الشجعان".

وتتمتع إيران بنفوذ واسع في العراق وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تقوم طهران بتمويلها وتدريبها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، وفرضها عقوبات مشددة على طهران.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد طالب القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض الثلاثاء الماضي بتوحيد الصف لمواجهة ما وصفه بالأعمال العدوانية الإيرانية كما انتقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان طهران بقوة.