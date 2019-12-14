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العراق

مظاهرة لأنصار "عصائب أهل الحق" رفضاً للعقوبات الأمريكية ضد قادتهم المدعومين من إيران

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بقلم:  يورونيوز 
مظاهرة لأنصار "عصائب أهل الحق" رفضاً للعقوبات الأمريكية ضد قادتهم المدعومين من إيران
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رويترز
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خرج الآلاف من العراقيين السبت في مظاهرة في بغداد للاحتجاج على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق قيادات بميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعي المقرب من إيران.

وحرق المتظاهرون أعلام الولايات المتحدة وصوراً مجسمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

رويترز

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة بحق زعيم "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي لضلوعهم في قتل متظاهرين مناهضين للحكومة العراقية.

وقُتل ما لا يقل عن 25 متظاهراً يوم الأسبوع الماضي على يد مسلحين مجهولين وأشارت واشنطن بأصبع الاتهام للحشد الشعبي.

وتنتشر المظاهرات المطالبة بتغيير الحكومة العراقية في أنحاء البلد منذ اكتوبر - تشرين الأول الماضي وراح ضحيتها أكثر من 400 متظاهر.

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