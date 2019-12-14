شاهد: منتخب كوريا الجنوبية يُتوج بطلا للعالم لسباق الطائرات بدون طيار

توج فريق تشانغيون كانغ من كوريا الجنوبية بطل العالم في بطولة سباقات الطائرات بدون طيار التي نظمت بشيانغشان في الصين السبت بعد تغلبه على أكثر من 100 متسابق من 31 دولة على مدار أربعة أيام من المنافسة. واجتمع المتنافسون من جميع أنحاء العالم لإختبار مهاراتهم في سباق الطائرات بدون طيار على مسار صمم خصيصًا للمنافسة، بلغ طوله 630 مترًا. المسار جهز بـ 16 عقبة، حيث من الضروري أن تقطع الطائرات هذه المسافة وتجتاز العقبات دون أن تتجاوز سرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
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