شاهد: رئيس شركة يفاجئ موظفيه بتوزيع أرباح بملايين الدولارات

لم يعلم العاملون بشركة سانت جون الأمريكية للعقارات في ولاية ماريلاند ما كان في انتظارهم بحفل المؤسسة السنوي هذا العام.

وكان الحضور في حالة استمتاع بالمشروبات والمأكولات المقدمة في الحفل حين أعلن رئيس الشركة عن تحقيق إنجاز الوصول إلى 20 مليون قدم مربع من المساحات التجارية.

وأعقب الإعلان مفاجأة أخرى هي توزيع أرباح قدرها 10 مليون دولار أمريكي على 198 عاملاً بالشركة طبقاً لأقدمية كل منهم بالمؤسسة.

وتم توزيع أظرف على العاملين تحمل قيمة نصيبهم من الأرباح التي وصلت إلى أكثر من 100 ألف دولار للبعض.

وظهرت علامات الدهشة الممزوجة بالسعادة المفرطة على وجوه العاملين فور فتحهم الأظرف وتعرفهم على المبالغ التي حصلوا عليها.