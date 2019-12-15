شاهد: الجامايكية توني آن-سينغ تُتوج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019

توجت مساء السبت الجامايكية توني آن-سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 خلال المسابقة التي جرت في العاصمة البريطانية لندن. وقالت توني آن-سينغ مباشرة بعد تتويجها إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ البالغة من العمر 23 عاما والمتحصلة على شهادة علم النفس من جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وأضافت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

وتفوقت الجامايكية توني آن-سينغ في نهائي المسابقة على كل من الفرنسية أوفيلي ميزينو والهندية سومان راو. وقامت ملكة جمال العالم لعام 2018 المكسيكية فانيسا بونس دي ليون بوضع تاج اللقب على رأس توني آن-سينغ. ويعد هذا اللقب الرابع الذي تفوز به جامايكا.